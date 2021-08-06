Церемонию закрытия Олимпиады-2020 в Токио в прямом эфире покажет канал «Россия 1»

XXXII летние Олимпийские игры в Токио (Япония) завершатся в воскресенье, 8 августа. Торжественную церемонию закрытия Игр с Национального стадиона в Токио в прямом эфире покажет телеканал «Россия 1».

Также красочное зрелище можно будет посмотреть на медиаплатформе «Смотрим». Начало — 8 августа в 14:00 по московскому времени.

В летних Играх в Токио приняло участие 205 национальных олимпийских комитетов. Всего в программе Олимпиады-2020 было представлено 33 вида спорта, в которых разыграно 339 комплектов медалей.

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на год, сохранив при этом индексацию «2020». Церемония закрытия Игр, как и большинство соревнований, пройдёт без зрителей.