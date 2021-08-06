В последние дни Олимпиады-2020 в Токио ожидается тропический шторм

На столицу Олимпийских игр — 2020 надвигается тропический шторм. Ожидается, что он обрушится на Токио в последний день Игр и не повлечёт изменений в программе соревнований, сообщает AFP.

Мощный циклон движется в сторону Токио со стороны архипелага Окинава со скоростью до 108 км/ч. По данным метеорологов, с субботы, 7 августа, до полудня воскресенья на восточном побережье Японии ожидается сильный ветер, высокие волны, есть риск оползней и наводнений.

В оргкомитете за приближающимся природным явлением следят «внимательно, но хладнокровно», так как все соревнования, стоящие в программе последнего дня Олимпиады, кроме торжественной церемонии закрытия игр, пройдут в залах. Это турниры по велоспорту, художественной гимнастике и водному поло.