Путин о запрете гимна России: пускай в мире знакомятся с российской классикой

Президент России Владимир Путин прокомментировал запрет российского гимна на Олимпийских играх в Токио (Япония). Он пошутил о том, что в мире должны знакомиться с классической музыкой.
«Пускай в мире знакомятся с российской классикой. Правильно», — приводит слова Путина «РИА Новости».
Последний раз музыка Чайковского на Олимпиаде в Токио звучала сегодня, 6 августа. Российский борец Заурбек Сидаков принёс России 17-е золото, одолев представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
- 6 августа 2021
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