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Путин о запрете гимна России: пускай в мире знакомятся с российской классикой

Путин о запрете гимна России: пускай в мире знакомятся с российской классикой
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Президент России Владимир Путин прокомментировал запрет российского гимна на Олимпийских играх в Токио (Япония). Он пошутил о том, что в мире должны знакомиться с классической музыкой.

«Пускай в мире знакомятся с российской классикой. Правильно», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Последний раз музыка Чайковского на Олимпиаде в Токио звучала сегодня, 6 августа. Российский борец Заурбек Сидаков принёс России 17-е золото, одолев представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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