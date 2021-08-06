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Чемпион ОИ-2020 Евлоев станцевал лезгинку в московском аэропорту

Чемпион ОИ-2020 Евлоев станцевал лезгинку в московском аэропорту
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Российский борец Муса Евлоев, завоевавший золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020, по прилёте в Москву станцевал лезгинку. В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

Также вместе с Евлоевым в Москве встретили другого обладателя олимпийского золота — борца вольного стиля Заура Угуева. В финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг он победил индуса Кумара Рави (7:4).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Новости. Олимпиада 2020
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