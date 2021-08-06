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Глава антидопингового агентства Норвегии счёл недостаточными санкции против России

Глава антидопингового агентства Норвегии счёл недостаточными санкции против России
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Глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм выразил недовольство в связи с тем, что российские спортсмены на Олимпийских играх – 2020, несмотря на санкции, выступают в привычных цветах, а в честь их побед звучит российская мелодия — Первый концерт Петра Чайковского. За два дня до окончания Олимпиады в активе российских спортсменов (ROC) 62 медали, 17 из которых золотые.

«Думаю, многие уже забыли, что против России действуют какие-то санкции. Я сомневаюсь, что многие сейчас об этом задумываются. Когда через несколько лет всё это уйдёт в прошлое, этот эпизод может оказаться одним из самых серьёзных поражений в борьбе за целостность международного спорта», — приводит слова Сульхейма VG.

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