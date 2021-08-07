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Могучую спортсменку спросили, когда она выйдет замуж. Это вызвало возмущение в Китае

Могучую спортсменку спросили, когда она выйдет замуж. Это вызвало возмущение в Китае
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Пользователи популярной китайской соцсети Weibo раскритиковали интервью, которое государственные СМИ Поднебесной взяли у легкоатлетки Лицзяо Гун, завоевавшей золото Олимпиады-2020 в толкании ядра, сообщет ВВС. Спортсменку, отличающуюся крупным телосложением, журналисты описали как «мужественную женщину» и спрашивали, когда она выйдет замуж и родит детей.

Подобные вопросы заставили многих пользователей соцсети возразить против укоренившихся ожиданий от китаянок, а также против устаревших идеалов красоты и женственности. Пользователи резко раскритиковали интервью, назвав его сексистским и ограниченным. Обсуждение с хэштегом «Брак — единственное, о чём можно говорить с женщинами?» собрало более 300 миллионов просмотров. В комментариях пользоваатели выразили поддержку спортсменке.

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