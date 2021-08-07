Белорусский легкоатлет в комментариях в «Инстаграме» обратился к российскому прыгуну

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков в комментариях под постом в «Инстаграме» обратился к российскому прыгуну Михаилу Акименко. Недосеков предположил, что спортсмены из России и Беларуси займут весь пьедестал на следующей Олимпиаде, которая пройдёт в 2024 году в Париже.
«Здоровья, дружище. В Париже с Ильюхой Иванюком победим (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. „Чемпионата“). В три лица (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. „Чемпионата“) будем на пьедестале», — написал белорусский спортсмен в комментариях к посту Акименко.
На Олимпийских играх в Токио (Япония) Недосеков выиграл бронзу в прыжках в высоту. Акименко стал 6-м, Иванюк – 9-м.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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