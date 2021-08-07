Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Белорусский легкоатлет в комментариях в «Инстаграме» обратился к российскому прыгуну

Белорусский легкоатлет в комментариях в «Инстаграме» обратился к российскому прыгуну
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков в комментариях под постом в «Инстаграме» обратился к российскому прыгуну Михаилу Акименко. Недосеков предположил, что спортсмены из России и Беларуси займут весь пьедестал на следующей Олимпиаде, которая пройдёт в 2024 году в Париже.

«Здоровья, дружище. В Париже с Ильюхой Иванюком победим (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. „Чемпионата“). В три лица (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. „Чемпионата“) будем на пьедестале», — написал белорусский спортсмен в комментариях к посту Акименко.

На Олимпийских играх в Токио (Япония) Недосеков выиграл бронзу в прыжках в высоту. Акименко стал 6-м, Иванюк – 9-м.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Новость по теме
Акименко и Иванюк — без медалей ОИ-2020 в прыжках в высоту. Золото — у двоих легкоатлетов
Новость по теме
Белорусский призёр Олимпиады-2020 вернулся домой в носках с надписью «Пошли бухать»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021