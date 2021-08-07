В Федерации лёгкой атлетики Украины отреагировали на отсутствие тренера Килипко на ОИ-2020

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Равиль Сафиуллин в комментарии отреагировал на слова украинской легкоатлетки Марины Килипко. Ранее спортсменка заявила, что её тренера не пустили на Олимпийские игры в Токио (Япония), и из-за этого она не попала на пьедестал.

«Не понимаю, почему вот эту проблему я слышу от вас, журналиста, а не от спортсменки, которая представляет мною возглавляемую федерацию. Я до сегодня вообще ничего не слышал об этом.

Вот вы в Киеве сейчас находитесь, а я – в Токио. Но вы же дозвонились до меня. Почему тогда она мне не позвонила, если у нее была проблема.

Во-первых, если бы Марина обратилась к кому-то вне Федерации, то я бы узнал об этом. Во-вторых, она квалифицировалась на Олимпиаду почти в самый последний момент. А сегодня заняла пятое место. Послушайте, это просто успех. Честно, не пойму. Разве это не успех, быть пятой в мире? И после этого говорить о чем-то.

Я всегда общаюсь со спортсменами. Это мои люди. Я пришел в легкую атлетику девять месяцев назад, чтобы сделать результаты лучше. Поэтому я думаю, что это просто эмоции. Вы убедились, что я доступен. Я всегда пойду навстречу результату. Не спортсмену или тренеру, а результату и интересам страны в легкой атлетике", — приводит слова Сафиуллина ua.tribuna.com.