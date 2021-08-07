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Кенийка Перес Джепчирчир завоевала золото в марафоне на Олимпиаде

Кенийка Перес Джепчирчир завоевала золото в марафоне на Олимпиаде
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Представительница Кении Перес Джепчирчир завоевала золото в марафоне на Олимпийских играх. Она пробежала дистанцию за 2:27.20.

Второй стала ещё одна кенийка Бриджид Косгей, которая пробежала дистанцию за 2:27.36. Замкнула лидирующую тройку американка Молли Зайдель (2:27.46). Белоруска Ольга Мазурёнок заняла пятое место (2:29.06)

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 62 медалей — 17 золотых, 23 серебряные 23 бронзовые. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Женщины. Марафон
07 августа 2021, суббота. 00:00 МСК
Окончено
1
Перес Джепчирчир
Кения
2:27:20
2
Бриджид Косгей
Кения
2:27:36
3
Молли Зайдель
США
2:27:46
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Новости. Олимпиада 2020
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