Кенийка Перес Джепчирчир завоевала золото в марафоне на Олимпиаде

Представительница Кении Перес Джепчирчир завоевала золото в марафоне на Олимпийских играх. Она пробежала дистанцию за 2:27.20.

Второй стала ещё одна кенийка Бриджид Косгей, которая пробежала дистанцию за 2:27.36. Замкнула лидирующую тройку американка Молли Зайдель (2:27.46). Белоруска Ольга Мазурёнок заняла пятое место (2:29.06)

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 62 медалей — 17 золотых, 23 серебряные 23 бронзовые. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.