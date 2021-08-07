Женская российская двойка вышла в финал Олимпиады в гребле на каноэ

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в финал турнира в гребле на каноэ на дистанции 500 м. В своём заплыве они заняли четвёртое место с результатом 2:04.968

Выиграли заплыв украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (2:02.893). Вторыми стали канадки Лоранс Венсан-Лапуант и Кэти Венсан (2:04.316). Замкнули тройку немки Лиза Ян и Софи Кох. (2:04.749). Первые четыре места вышли в финал.

Финальный заплыв начнётся в 5:37 мск.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 62 медали, из которых 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 36 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых наград. На втором месте находится США, которые взяли 31 золотую, 36 серебряных и 31 бронзовую медалей. Замыкает тройку Япония, у которой 24 золотые, 11 серебряных и 16 бронзовых наград.