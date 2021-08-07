Известный арбитр отреагировала на жалобы норвежских гандболисток после матча с Россией
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Кьерсти Арнтсен, известный гандбольный арбитр, которая обслуживала финальный матч Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, отреагировала на недовольство норвежских гандболисток судейством в полуфинальном матче со сборной России на Играх в Токио.
«Стыдно слышать, как Норвегия жалуется судьям после этого матча. Забудьте это! Ответственность за это должны взять на себя игроки и тренерский штаб. Россия была лучше в этом полуфинале», — написала Арнтсен в своём «твиттере».
Напомним, в полуфинальном матче сборная России обыграла команду Норвегии со счётом 27:26.
В финале за титул олимпийских чемпионок российская команда поборется со сборной Франции, которая оказалась сильнее шведской сборной (29:27).
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