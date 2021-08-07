Анна Вяхирева прокомментировала жалобы норвежек на предвзятое судейство

Российская гандболистка Анна Вяхирева отреагировала на жалобы норвежских гандболисток на судейство в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

«Это странно. Теперь они могут говорить, что хотят. Я думаю, спорные трактовки были в обе стороны. Это гандбол», — приводит слова Вяхиревой VG.

Напомним, главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон и игроки команды Нора Мёрк и Стине Офтедаль не поприветствовали судей после поражения от команды России.

Таким образом норвежцы выразили недовольство работой судейской бригады на важнейшем матче олимпийского турнира. В частности, проигравшие были возмущены тем, что концовка встречи прошла в атаках россиянок в зоне соперника, а Норвегия так и не получила мяч, а следовательно, и возможность сравнять счёт.

Сборная России обыграла команду Норвегии со счётом 27:26. В финале российская команда встретится со сборной Франции. Матч состоится 8 августа, начало – 9:00 мск.