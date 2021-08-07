Результат матча Россия — Бразилия не пересмотрят, несмотря на допинг у бразильянки

Дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) решила не накладывать санкции на сборную Бразилии после положительной допинг-пробы волейболистки Тандары Кайшеты, сообщает Р-спорт со ссылкой на пресс-службу организации.

Таким образом, результаты сборной Бразилии на Олимпийских играх в Токио остаются в силе.

Напомним, в среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу с Тандарой Алвес Кайшетой в составе обыграла национальную команду России в четвертьфинала соревнований Олимпийских игр со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, записала в свой актив 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.