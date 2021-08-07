На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксированы 22 новых положительных теста на коронавирус

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 22 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список не вошли спортсмены. Случаи касаются волонтёров, подрядчиков, журналистов и персонала.



Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 409.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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