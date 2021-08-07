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Россия идёт второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ-2021

Россия идёт второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ
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Сборная России по художественной гимнастике занимает второе место в квалификации группового многоборья после упражнения с мячами. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали результат 45,750 балла.

Лидерство захватила Болгария (47,500). Третьей идёт Италия (44,600).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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