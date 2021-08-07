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Бондарь вышел в финал ОИ в прыжках в воду с вышки с 3-м результатом, Минибаев — с 5-м

Бондарь вышел в финал ОИ в прыжках в воду с вышки с 3-м результатом, Минибаев — с 5-м
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Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В полуфинале Бондарь продемонстрировал третий результат (464,10), Минибаев стал пятым (447,50).

Лучшим в квалификации стал китаец Юань Цао (513,70). Финал начнётся в 9:00 мск.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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