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Бразильский каноист Исакиас Кейрос дос Сантос выиграл золото Олимпиады-2021

Бразильский каноист Исакиас Кейрос дос Сантос выиграл золото Олимпиады-2020
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Бразильский каноист Исакиас Кейрос дос Сантос выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 1000 м. Серебряным призёром стал китаец Лю Хао. Бронза досталась Сергею Тарновскому из Молдавии.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м
1. Исакиас Кейрос дос Сантос (Бразилия) — 4.04,408.
2. Лю Хао (Китай) — 4.05,724.
3. Сергей Тарновский (Молдавия) — 4.06,069.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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