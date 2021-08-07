Российская каноистка Ромасенко: на дистанции было много фортуны, везения

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Мы специализируемся на спринте, 200 метров. Здесь же, на этой дистанции, было много фортуны, везения. Скрипели зубами и готовились. В двойке мы не провели ни одного международного старта и не могли сравнить свой уровень с уровнем соперниц. Старались сделать всё, что могли, для нашей страны», – прокомментировала выступление на Олимпиаде Олеся Ромасенко.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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