Россия стала второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на ОИ

Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в квалификации группового многоборья на Олимпиаде в Токио (Япония). По итогам двух упражнений Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали результат 89,050 балла.



Первой стала Болгария (91,800), третьей — Италия (87,150). Финал состоится завтра, 8 августа.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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