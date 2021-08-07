Российский байдарочник Сергеев: с погодой не повезло в процессе подготовки к Играм

Российский байдарочник Александр Сергеев, выступавший в финале соревнований четвёрок на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио, прокомментировал процесс подготовки к турниру.

«С погодой не повезло в процессе подготовки к Играм. Во Владивостоке было очень влажно, жарко и температура воды — горячее, чем в ванной. Здесь же канал прохладный, солёный, плотность воды другая. Поэтому и вся команда выступает в Токио с горем пополам. Проигрываем тем, кого до этого всегда обходили».

Артём Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвёртое место. Золото выиграли немцы, серебро досталось испанцам, бронза — словакам.

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