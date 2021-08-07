Российский «пляжник» Красильников: я играл и с худшей травмой, норвежцы победили по делу

Российский «пляжник» Вячеслав Красильников поделился впечатлениями после поражения в финале Олимпийских игр в Токио. Он в дуэте с Олегом Стояновским проиграл норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 18:21).
«Мы впервые сыграли в финале Олимпиады. Это круто. Моя травма? Мы продолжали играть в нашем силовом стиле. Соперники были просто лучше нас сегодня. Такое может случиться в любой игре. Неприятно было с травмой, мне приземлились на голеностоп. Я играл и с худшей травмой. Всё нормально. Ребята победили по делу. На сегодняшний день они лучше нас.
Это же не ребята со двора вышли поиграть. Это мировые лидеры на протяжении двух-трёх лет. Они выиграли кучу турниров и умеют переламывать исходы матчей. То же самое и мы делали на этом турнире в том числе. Есть радость от медали. Первые 10 минут было на душе хреново. Не показали нашей игры», — рассказал Вячеслав Красильников.
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- 7 августа 2021
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