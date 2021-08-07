Поздняков: мы уже завоевали много медалей, последние два дня будут определяющими

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от предстоящего соревновательного олимпийского дня, а также оценил результаты российских спортсменов.
«Мы ожидаем сегодня большого количества медалей. Женское многоборье в гимнастике, синхронное плавание, великолепный борец в финале, волейбол. Мы уже завоевали много медалей, последние два дня будут определяющими в плане количества. Но, как бы там ни случилось, считаю, что игры прошли для нас успешно. Планы и прогнозы в ряде видов полностью оправдались, а где-то мы даже не ожидали. Свой потенциал команда реализовала.
За все Игры у нас не было ни одного положительного теста на коронавирус. Мы в этой части выполнили свою задачу. Отсутствие случаев допинга — результат нашей проделанной работы. Хочу сказать, что, когда вся команда прилетит домой, обещают организовать тёплый приём», – рассказал на пресс-конференции Станислав Поздняков.
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- 7 августа 2021
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