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Россияне Бондарь и Минибаев остались без медалей Олимпиады-2021 в прыжках в воду с вышки

Россияне Бондарь и Минибаев остались без медалей Олимпиады-2020 в прыжках в воду с вышки
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Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев не смогли завоевать медали летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В финале Бондарь продемонстрировал четвёртый результат, Минибаев стал пятым. Победу одержал китаец Юань Цао.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Вышка. 10 м
1. Юань Цао (Китай) — 582,35.
2. Янь Цзянь (Китай) — 580,40.
3. Томас Дейли (Великобритания) — 548,25.
4. Александр Бондарь (Россия) — 514,50.
5. Виктор Минибаев (Россия) — 495,85.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

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Олимпиада 2020. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м. Финал
07 августа 2021, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Юань Цао
Китай
582.35
2
Янь Цзян
Китай
580.40
3
Томас Дейли
Великобритания
548.25
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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