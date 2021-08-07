Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Россияне Бондарь и Минибаев остались без медалей Олимпиады-2020 в прыжках в воду с вышки

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев не смогли завоевать медали летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В финале Бондарь продемонстрировал четвёртый результат, Минибаев стал пятым. Победу одержал китаец Юань Цао.

Прыжки в воду. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Вышка. 10 м

1. Юань Цао (Китай) — 582,35.

2. Янь Цзянь (Китай) — 580,40.

3. Томас Дейли (Великобритания) — 548,25.

4. Александр Бондарь (Россия) — 514,50.

5. Виктор Минибаев (Россия) — 495,85.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.