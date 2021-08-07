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Российская велогонщица Анастасия Войнова проиграла в 1/8 финала Олимпиады в спринте

Российская велогонщица Анастасия Войнова проиграла в 1/8 финала Олимпиады в спринте
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Российская велогонщица Анастасия Войнова проиграла в 1/8 финала летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте немке Леа Фридрих. Отставание составило 0,135 секунды.

На старте соревнований Войнова прошла соотечественницу Дарью Шмелёву, в 1/16 финала уступила канадке Лорьян Женест, но пробилась дальше благодаря победе в утешительном раунде. Теперь Анастасии предстоит ещё раз выступить в утешительном заезде.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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