Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Ватерполистка сборной России: после такого поражения очень тяжело что-то говорить

Ватерполистка сборной России: после такого поражения очень тяжело что-то говорить
Комментарии

Ватерполистка сборной России Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в матче за бронзу олимпийского турнира в Токио (Япония) с командой Венгрии со счётом 9:11.

«После такого поражения очень тяжело что-то говорить. Четвёртое место — не тот результат, который может устроить. Тем не менее я горжусь своей командой. Мы проделали очень серьёзную работу, но венгерки оказались удачливее. В Рио было наоборот, а сегодня они свои моменты использовали, мы — нет», — приводит слова Прокофьевой пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.

В финале, который также состоится сегодня, 7 августа, встретятся сборные Испании и США. Олимпиада завершится 8 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Новость по теме
Ватерполистка Прокофьева о судействе: видимо, нас так боятся, что используют все средства
Новость по теме
Женская сборная России по водному поло проиграла в матче за бронзу Олимпиады — 2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021