Ватерполистка сборной России: после такого поражения очень тяжело что-то говорить
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Ватерполистка сборной России Екатерина Прокофьева прокомментировала поражение в матче за бронзу олимпийского турнира в Токио (Япония) с командой Венгрии со счётом 9:11.
«После такого поражения очень тяжело что-то говорить. Четвёртое место — не тот результат, который может устроить. Тем не менее я горжусь своей командой. Мы проделали очень серьёзную работу, но венгерки оказались удачливее. В Рио было наоборот, а сегодня они свои моменты использовали, мы — нет», — приводит слова Прокофьевой пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.
В финале, который также состоится сегодня, 7 августа, встретятся сборные Испании и США. Олимпиада завершится 8 августа.
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