Российский пятиборец Лифанов находится на 27-м месте после плавания на Олимпиаде-2020
Поделиться
Россиянин Александр Лифанов, выступающий в пятиборье, показал промежуточный 27-й результат после плавания в свободном стиле на 200 метров на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Он проплыл дистанцию за 2 минуты 6,58 секунд, набрав 299 баллов и став шестым в своём заплыве.
Лучший результат с олимпийским рекордом продемонстрировал представитель США Амро Эль-Гезири (1 минута 52,96 секунд), в его активе 325 баллов. Вторым стал британец Джеймс Кук, третьим — ещё один британец Джозеф Чунг.
Далее спортсменам предстоит провести дополнительный раунд в фехтовании, пройти конкур и завершить соревнования забегом на 3000 метров со стрельбой из пистолета.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Комментарии
- 7 августа 2021
-
11:03
-
10:54
-
10:51
-
10:47
-
10:39
-
10:39
-
10:28
-
10:28
-
10:22
-
10:22
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:15
-
08:48
-
08:46
-
08:43
-
08:40
-
08:16
-
08:04
-
07:57
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:21
-
07:15
-
07:10
Партнерский контент