Российский пятиборец Лифанов находится на 27-м месте после плавания на Олимпиаде-2020

Россиянин Александр Лифанов, выступающий в пятиборье, показал промежуточный 27-й результат после плавания в свободном стиле на 200 метров на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Он проплыл дистанцию за 2 минуты 6,58 секунд, набрав 299 баллов и став шестым в своём заплыве.

Лучший результат с олимпийским рекордом продемонстрировал представитель США Амро Эль-Гезири (1 минута 52,96 секунд), в его активе 325 баллов. Вторым стал британец Джеймс Кук, третьим — ещё один британец Джозеф Чунг.

Далее спортсменам предстоит провести дополнительный раунд в фехтовании, пройти конкур и завершить соревнования забегом на 3000 метров со стрельбой из пистолета.

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