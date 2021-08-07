Российская велогонщица Анастасия Войнова выбыла из борьбы за медали ОИ-2020 в спринте

Российская велогонщица Анастасия Войнова не смогла выиграть утешительный заезд за право выхода в четвертьфинал Олимпиады-2020 в спринте и выбыла из борьбы за медали.

На старте соревнований Войнова прошла соотечественницу Дарью Шмелёву, в 1/16 финала уступила канадке Лорьян Женест, но пробилась дальше благодаря победе в утешительном раунде. В 1/8 финала россиянка проиграла немке Леа Фридрих. В утешительном заезде Анастасия стала третьей.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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