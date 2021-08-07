Поздняков считает, что у россиян есть возможность стать третьими в медальном зачёте Игр

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал выступление российских атлетов на Играх в Токио.

«Абсолютно не согласен с тем, что задача не выполнена. Мы находимся в стадии борьбы за третье место, если всё сложится идеально, то такая возможность сохранится и в последний день. Наша задача была превысить результат в Рио, что уже достигнуто, по суммарному количеству медалей мы сейчас на третьем месте. Кроме того, мы не ожидали такого успешного выступления от хозяев Игр. Задача была не занять третье место, а побороться за него, и на этих Играх наша команда это стремление продемонстрировала», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Напомним, российская национальная команда идёт на пятой строчке в медальном зачёте, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне завоевали 56 наград (19-17-20) и заняли в общем зачёте четвёртое место.