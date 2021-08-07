Виктор Минибаев: главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев прокомментировал своё выступление на Играх в Токио.
«Мое пятое место и четвёртое Саши Бондаря — достойный результат. Ну а главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью. Она у меня первая за три Олимпиады», — приводит слова Минибаева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Напомним, россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев не смогли завоевать медали летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В финале Бондарь продемонстрировал четвёртый результат, Минибаев стал пятым. Победу одержал китаец Юань Цао.
Отметим, что на текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 7 августа 2021
-
11:03
-
10:54
-
10:51
-
10:47
-
10:39
-
10:39
-
10:28
-
10:28
-
10:22
-
10:22
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:15
-
08:48
-
08:46
-
08:43
-
08:40
-
08:16
-
08:04
-
07:57
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:21
-
07:15
-
07:10