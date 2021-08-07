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Виктор Минибаев: главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью

Виктор Минибаев: главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью
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Российский прыгун в воду Виктор Минибаев прокомментировал своё выступление на Играх в Токио.

«Мое пятое место и четвёртое Саши Бондаря — достойный результат. Ну а главный итог этих Игр лично для меня в том, что уезжаю отсюда с медалью. Она у меня первая за три Олимпиады», — приводит слова Минибаева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев не смогли завоевать медали летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В финале Бондарь продемонстрировал четвёртый результат, Минибаев стал пятым. Победу одержал китаец Юань Цао.

Отметим, что на текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.

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