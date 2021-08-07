Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Женская сборная США по водному поло выиграла золото Олимпийских игр — 2021 в Токио

Женская сборная США по водному поло выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в Токио
Комментарии

Женская сборная США по водному поло выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финальном матче американки разгромили команду Испании со счётом 14:5 (4:1, 3:3, 5:0, 2:1). Ранее женская сборная США выигрывала олимпийское золото в водном поло в 2012 и 2016 годах.

В противостоянии за бронзу россиянки уступили венгеркам — 9:11.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Новость по теме
Женская сборная России по водному поло проиграла в матче за бронзу Олимпиады — 2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021