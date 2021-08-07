Женская сборная США по водному поло выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в Токио

Женская сборная США по водному поло выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финальном матче американки разгромили команду Испании со счётом 14:5 (4:1, 3:3, 5:0, 2:1). Ранее женская сборная США выигрывала олимпийское золото в водном поло в 2012 и 2016 годах.

В противостоянии за бронзу россиянки уступили венгеркам — 9:11.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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