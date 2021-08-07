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Дина Аверина — 2-я в многоборье на Олимпиаде — 2021 в художественной гимнастике после трёх упражнений, Арина — 3-я

Дина Аверина — 2-я в многоборье на Олимпиаде — 2020 после трёх упражнений, Арина — 3-я
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Россиянка Дина Аверина занимает второе место в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 после упражнений с обручем, мячом и булавами. Её результат — 83,650 балла. Арина Аверина идёт третьей (82,550). Лидерство сохранила Линой Ашрам из Израиля (84,500).

Медали в многоборье будут разыграны сегодня, 7 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Дина Аверина — 2-я в многоборье на Олимпиаде в Токио после двух упражнений, Арина — 3-я
Комментарии
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