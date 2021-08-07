Александра Солдатова: такие низкие оценки у Арины Авериной просто непонятны

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова высказалась о текущем положении дел в финале личного многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). После двух упражнений Дина Аверина занимает вторую строчку, Арина — третью.

«Здесь пока сложно комментировать что-либо, потому что обычно мы исходим из того, что судьи всегда правы. Но сейчас действительно непонятная ситуация с Ариной. Вчера в квалификации она получала баллы гораздо выше, а сегодня у неё прекрасное исполнение, лучше, чем вчера, и такие низкие оценки просто непонятны. У нас в России редко подают протесты на оценки, и, тем не менее, сегодня уже второй раз это происходит.

Очень волнительно. Девчонкам главное самим не волноваться. Самая главная задача — выходить и делать. Не думать, что это Олимпиада. Надо работать, как будто это обычный турнир. Когда отключаешься от всего, действительно становится легче выступать», — приводит слова Солдатовой сайт «Матч ТВ».

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