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Судьи не удовлетворили запрос Дины Авериной на пересмотр оценки за булавы в финале ОИ-2020

Судьи не удовлетворили запрос Дины Авериной на пересмотр оценки за булавы в финале ОИ-2020
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Судьи не удовлетворили запрос российских тренеров на пересмотр оценки гимнастки Дины Авериной за упражнение с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

После упражнений с обручем, мячом и булавами Дина занимает второе место, в сумме набрав 83,650 балла. Её сестра Арина — третья (82,550). Сенсационно лидирует Линой Ашрам из Израиля (84,500).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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