Судьи не удовлетворили запрос Дины Авериной на пересмотр оценки за булавы в финале ОИ-2020
Поделиться
Судьи не удовлетворили запрос российских тренеров на пересмотр оценки гимнастки Дины Авериной за упражнение с булавами в финале индивидуального многоборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).
После упражнений с обручем, мячом и булавами Дина занимает второе место, в сумме набрав 83,650 балла. Её сестра Арина — третья (82,550). Сенсационно лидирует Линой Ашрам из Израиля (84,500).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Комментарии
- 7 августа 2021
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:12
-
11:55
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:18
-
11:03
-
10:54
-
10:51
-
10:47
-
10:39
-
10:39
-
10:28
-
10:28
-
10:22
-
10:22
-
10:20
-
10:15
-
10:09
-
10:02
-
09:55
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:25
Партнерский контент