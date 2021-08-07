Аверины красиво боролись и плакали из-за судейства, Дина целовала медаль. Фото «художки»
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7 августа в Токио на стадионе «Ариакэ Гимнастикс Центр» россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде-2020. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам.
1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.
2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.
3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.
4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.
Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Лучшие кадры финала индивидуального многоборья в художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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