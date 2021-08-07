Аверины красиво боролись и плакали из-за судейства, Дина целовала медаль. Фото «художки»

7 августа в Токио на стадионе «Ариакэ Гимнастикс Центр» россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде-2020. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам.

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Лучшие кадры финала индивидуального многоборья в художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.