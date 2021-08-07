Дина Аверина: обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство

Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала результат многоборья на Олимпиаде в Токио. Она завоевала серебро. Золото неожиданно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Арина Аверина стала четвёртой.

«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт. Я знала все оценки, какой отрыв, но не настраивала себя подсчитывать оценки, не могла понять судейство. Я довольна собой, что вышла на все четыре вида спокойно», — цитирует Аверину сайт «Матч ТВ».

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды.

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