Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Поздняков: Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому

Поздняков: Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выступление Дины Авериной на Олимпиаде-2020.

«Это спортивная драма, но абсолютно не трагедия. Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, однако судьи решили по-другому. По-человечески нужно девочек поддержать. Я призываю это сделать всех российских болельщиков, потому что они боролись и сделали всё в этой ситуации», — сказал Поздняков журналистам.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Новость по теме
Судьи отклонили протест на баллы Дины Авериной
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021