Поздняков: Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал выступление Дины Авериной на Олимпиаде-2020.

«Это спортивная драма, но абсолютно не трагедия. Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, однако судьи решили по-другому. По-человечески нужно девочек поддержать. Я призываю это сделать всех российских болельщиков, потому что они боролись и сделали всё в этой ситуации», — сказал Поздняков журналистам.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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