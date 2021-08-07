Российский борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

В поединке за третье место Рашидов (1) одолел представителя Венгрии Исмаила Мусукаева (4) со счётом 5:0.

По ходу турнира российский борец прошёл представителя Армении Вазгена Теваняна — 6:0, а в четвертьфинале победил Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 6:2. В полуфинале Рашидов уступил в схватке с японцем Такуто Отогуро со счётом 2:3.

На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте с 17 золотыми, 25 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.