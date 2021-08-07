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Российский борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2021

Российский борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020
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Чемпион мира, двукратный чемпион Европы россиянин Гаджимурад Рашидов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

В поединке за третье место Рашидов (1) одолел представителя Венгрии Исмаила Мусукаева (4) со счётом 5:0.

По ходу турнира российский борец прошёл представителя Армении Вазгена Теваняна — 6:0, а в четвертьфинале победил Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 6:2. В полуфинале Рашидов уступил в схватке с японцем Такуто Отогуро со счётом 2:3.

На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте с 17 золотыми, 25 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

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Олимпиада 2020. Вольная борьба
Мужчины. До 65 кг. За 3-е место
07 августа 2021, суббота. 13:30 МСК
Окончено
3
Баджранг Баджранг
Индия
3
Гаджимурад Рашидов
Россия
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Новости. Олимпиада 2020
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