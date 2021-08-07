Ирина Винер-Усманова: с таким судейством надо убирать художественную гимнастику из ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова оценила результаты индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.

«Это главная трагедия Олимпиады. Так было и в Греции, когда Немову поставили такую низкую оценку. Линой Ашрам получила ужасную оценку: у неё упала лента и ей надо было снимать больше 1,5 балла. Вчера без потери она получила такую же оценку — это позор. Кроме этого, на всех упражнениях наши гимнастки получали около балла меньше за трудность, чем вчера в квалификации.



Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери — можно было бы что-то вякать, но это потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства. В художественной гимнастике должны превалировать красота, искусство, но всё превратилось в кошмар и полное отсутствие художественной гимнастики.

Убирать надо художественную гимнастику из Олимпийских игр с таким судейством. Или очень сильно наказывать судей по линии Олимпийского комитета», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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