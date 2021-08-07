Дина Аверина: сегодня заметила — мы всем надоели. Соперницы радовались, что я проиграла

Гимнастка Дина Аверина прокомментировала результаты Игр-2020.
«Моя совесть чиста, надеялась, что выиграю. Для себя прошла четыре вида хорошо, без потерь. Я знала, какие я могла получить оценки при идеальном исполнении и какие получала. Нас сегодня занижали. Ариша пришла после булав и сказала, что сделала их идеально, что очень счастлива. А оценку ей занизили на два балла. Мамун очень сильно расстроилась. Мы столько к этому шли, а сегодня было просто несправедливо. Устали, что мы постоянно выигрывали, поэтому занижали.
Оценки долго выставляли. Я сразу поняла, что они подсчитывают, чтобы я не выиграла. Такое уже было на чемпионате Европы, когда болгарка обогнала меня и заняла второе место, а я третье. Я даже спросила у Ариши: «Поставят?». Она сказала, что нет. Такое было судейство сегодня.
Ариша была расстроена, что проиграла. Я была расстроена, что я проиграю. Плакали очень долго. Мы хорошо со всеми общаемся, но сегодня я заметила, что мы всем надоели. Соперницы радовались, что я проиграла», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата».
- 7 августа 2021
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