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Винер-Усманова: президент техкомитета — Кузьмина. Видимо, побоялась сказать за русскую

Винер-Усманова: президент техкомитета — Кузьмина. Видимо, побоялась сказать за русскую
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова оценила судейство в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Россияне Дина Аверина завоевала серебряную медаль, её сестра Арина заняла четвёртое место. Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

«Надо не давать судьям возможности так себя вести. Надо это пресекать! У нас президент технического комитета — Кузьмина, она, видимо, побоялась встать и сказать за русскую. Но тут нет политизации, есть только правила соревнования. Но она этого не сделала», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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