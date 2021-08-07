Российский пятиборец Александр Лифанов стал десятым на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Поделиться
Россиянин Александр Лифанов занял итоговое десятое место в финале современного пятиборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В сумме Лифанов набрал 1450 очков.
Олимпийским чемпионом стал представитель Великобритании Джозеф Чунг — 1482, он установил новый олимпийский рекорд. Вторым стал Ахмед Эль-Генди из Египта (1477), третье место занял Вун Тае Чжин из Южной Кореи (1470).
На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Отметим, что ранее россиянки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина также не смогли побороться за медали в Токио, они заняли, соответственно, девятое и 32-е места.
Комментарии
- 7 августа 2021
-
14:14
-
14:11
-
14:06
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:58
-
13:55
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:42
-
13:35
-
13:25
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
13:04
-
12:53
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:12
-
11:55
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
Партнерский контент