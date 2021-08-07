Российский пятиборец Александр Лифанов стал десятым на Олимпийских играх — 2020 в Токио

Россиянин Александр Лифанов занял итоговое десятое место в финале современного пятиборья на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). В сумме Лифанов набрал 1450 очков.

Олимпийским чемпионом стал представитель Великобритании Джозеф Чунг — 1482, он установил новый олимпийский рекорд. Вторым стал Ахмед Эль-Генди из Египта (1477), третье место занял Вун Тае Чжин из Южной Кореи (1470).

На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Отметим, что ранее россиянки Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина также не смогли побороться за медали в Токио, они заняли, соответственно, девятое и 32-е места.