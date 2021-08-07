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Ирина Винер-Усманова: завтра всё повторится — судьи будут тянуть Болгарию

Ирина Винер-Усманова: завтра всё повторится — судьи будут тянуть Болгарию
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась ожиданиями от финала командного многоборья на Олимпийских играх в Токио. Финал состоится завтра, 8 августа.

«У сборной Болгарии девушка в квалификации уронила булаву. Но было всё то же самое. И завтра это повторится — судьи будут тянуть Болгарию. Уже всё понятно», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном мгогоборье, её сестра Арина стала четвёртой. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.

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