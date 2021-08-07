В Госдуме призвали пересмотреть итоги скандального финала художественной гимнастики на ОИ

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался результаты индивидуального многоборья на Олимпиаде в Токио. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля.

«К сожалению, судейство в художественной гимнастике зачастую бывает предвзятым. Возможны те или иные личные симпатии как к отдельному спортсмену, так и к стране. Может быть и политический вектор, который влияет на решение судейства… Олимпиада — это не простой коммерческий турнир, где, благодаря стране-организатору, можно добавить баллы. Никакой мотивации, кроме как спортивный принцип, быть не должно — сегодня мы увидели ровную противоположность логике Олимпийских игр. Это оскорбление ко всем российским спортсменам. Как так? Все профессионалы, следившие за сегодняшний выступлением, в шоке от случившегося. Весь спортивный мир понимает, что у России несправедливо отняли золотую медаль. Да и бронзу мы должны были завоевать. Израильтянка, потеряв ленту, не должна была быть даже на втором месте.

Надо обязательно опротестовать итоги и пересмотреть результат. Хочу услышать авторитетное мнение экспертов, что всё было справедливо. Пока же я слышу, что это было несправедливое решение и у России украли «золото». Если так и есть, то надо пересмотреть результаты, а предвзятое судейство наказать.

Надо поддержать наших девочек. Они замечательно выступали! Мы ими гордимся — самые лучшие наши спортсменки! У сестёр Авериных всё впереди. Мы ещё покажем «кузькину мать»», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.