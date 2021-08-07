Депутат Лебедев – о серебре Авериной: надо не судей обвинять, а лучше готовиться

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал результаты соревнований по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде в Токио. Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой.



«Не выиграли здесь, но взяли золото в спортивной гимнастике у мужчин. Это спорт – здесь невозможно быть лидерами всю жизнь. Да, в художественной гимнастике, в синхронном плавании мы были сильны всегда. Но приходит смена поколений, другие спортсмены. Надо не судей обвинять, а готовиться лучше. Я не профессионал в художественной гимнастике, но не склонен кричать о том, что кто-то виноват. То судьи, то болельщики. Надо выходить и доказывать свою правоту. Девочкам я сочувствую, но проигрыш – лишний стимул подготовиться к следующим соревнованиям», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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