Азербайджанский каратист дал понять, что умышленно проиграл будущему олимпийскому чемпиону

Лидер сборной Азербайджана Рафаэль Агаев прокомментировал завоевание серебряной медали Олимпиады-2020 в Токио.

В последней схватке группового этапа азербайджанцу противостоял итальянец Луиджи Буза. Рафаэль Агаев на момент поединка гарантировал себе выход из группы, а его соперник мог из неё не выйти. В финале спортсмены снова встретились. В итоге олимпийским чемпионом стал Буза.

«Выходя из дома, шёл на победу. Бывают спортсмены, для которых само участие в Олимпиаде успех. Однако я стремился к золотой медали. К сожалению, довольствуюсь серебром. Противостоял ли я в финале не только итальянцу, но и судьям? В этом вопросе кроется и ответ: да, я боролся и с судьями. Не люблю оправдания. Что было — уже случилось. Взял серебро, чему тоже благодарен.

Бывают и закулисные события, которые никто не видит, и о них знаю только я. Но в жизни в первую очередь нужно быть человеком. Завоевать чемпионство — легко, а оставаться человеком — это тяжело. Есть некоторые вещи, о которых не хочу распространяться. Но человек, взявший сегодня золото… Были некоторые действия, он мог и не выйти из группы, я решил помочь ему. Были сказаны неподобающие слова.

Засчитай судьи в финале мой удар – а после него на сопернике не было никаких царапин или крови, то есть чистое очко – всё могло сложиться иначе. Как бы там ни было, всё уже позади. В любом случае я считаю себя первым в мире карате. Это не какое-то самодовольство. Я многократно становился чемпионом мира, но никогда не говорил о себе самоуверенно. Мои результаты всё показывают», — цитирует Агаева Azerisport.