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Министр спорта: для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады

Министр спорта: для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Дину Аверину с серебряной медалью, завоёванной в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио.

«Поздравляю Дину Аверину с серебром Олимпиады в Токио! Наша спортсменка проявила большую выдержку и чемпионский характер, сделала элементы высочайшей сложности и показала прекрасное выступление. Вся Россия болела сегодня за российских гимнасток Дину и Арину Авериных и восхищалась их мастерством. Думаю, что у каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству. Неслучайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Для нас Дина Аверина — настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть золото. Поздравляю с первой медалью на Играх в Токио тренеров национальной команды, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и её президента Ирину Винер и желаю удачи нашим спортсменкам в групповом многоборье», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата».

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