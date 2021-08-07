Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020 в соревнованиях групп

Российские синхронистки завоевали золотые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях групп. В сумме за техническую и произвольную программы россиянки получили 196,0979 балла. Вторыми стали китаянки (193,5310 балла), третьими — украинки (190,3018 балла).

За сборную России выступают Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.

Для команды России в Токио это 18-е золото. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте идёт команда Китая.

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