Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020 в соревнованиях групп
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Российские синхронистки завоевали золотые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях групп. В сумме за техническую и произвольную программы россиянки получили 196,0979 балла. Вторыми стали китаянки (193,5310 балла), третьими — украинки (190,3018 балла).
За сборную России выступают Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар.
Для команды России в Токио это 18-е золото. На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 18 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. На первом месте идёт команда Китая.
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