Сифан Хассан из Нидерландов выиграла золото Олимпиады-2020 в беге на 10 000 м

Представительница Нидерландов Сифан Хассан выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в беге на 10 000 м. Серебряным призёром стала Калкидан Гезахегн из Бахрейна. Бронза досталась Летесенбет Гидей из Эфиопии.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. 10 000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 29.55,32.

2. Калкидан Гезахегн (Бахрейн) — 29.56,18.

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) — 30.01,72.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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