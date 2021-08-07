Олимпийская чемпионка Барсукова: гимнастка с потерей не может выиграть ОИ. Наших засудили

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова прокомментировала результаты соревнований в многоборье на Олимпиаде в Токио. Золото выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвёртое места соответственно.



«Гимнастка с потерей не может выигрывать Олимпийские игры. Наших девочек засудили с самого первого выхода. Бесподобное выступление Арины Авериной с мячом, с булавами. И такие оценки… То же самое Дина. С таким исполнением булав Диной ставить ей такую оценку… Да, Линой Ашрам — сильная гимнастка, достойный конкурент, но сегодня произошло невыносимое.



Девочки столько лет трудились, шли к этому. Цикл был не четыре года, а пять из-за пандемии. Конечно, Арина была разбита перед выходом на ленту, до этого при трёх чистых исполнениях ей занижали оценку. Дина тоже боролась до самого конца. Я надеялась, что справедливость всё же восторжествует. Ужасно. Как можно ставить за исполнение элементов Ашрам выше, чем Арине Авериной», — сказала Барсукова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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