Норвежец Якоб Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров

Норвежский спортсмен Якоб Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот, тройку призёров замкнул британец Джош Керр.

Лёгкая атлетика. Олимпиада. Токио. Мужчины. Финал. Бег на 1500 метров.

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3:28.32.

2. Тимоти Черуйот (Кения) — 3:29.01.

3. Джош Керр (Великобритания) — 3:29.05.

Якоб Ингебригтсен — двукратный чемпион Европы в беге на 1500 метров и беге на 5000 метров. Трёхкратный чемпион Европы по бегу в помещениях.

На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте с 19 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.



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