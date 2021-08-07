Норвежец Якоб Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров
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Норвежский спортсмен Якоб Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров. Второе место занял кениец Тимоти Черуйот, тройку призёров замкнул британец Джош Керр.
Лёгкая атлетика. Олимпиада. Токио. Мужчины. Финал. Бег на 1500 метров.
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3:28.32.
2. Тимоти Черуйот (Кения) — 3:29.01.
3. Джош Керр (Великобритания) — 3:29.05.
Якоб Ингебригтсен — двукратный чемпион Европы в беге на 1500 метров и беге на 5000 метров. Трёхкратный чемпион Европы по бегу в помещениях.
На текущий момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте с 19 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами.
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